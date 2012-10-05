Государство закупит около ста новых транспортных самолетов до 2020 года

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5 октября 2012, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Глава администрации президента Сергей Иванов сообщил итоги заседания, на котором в Ульяновске в четверг обсуждались вопросы госзакупок транспортной авиации.

По словам Иванова, государство закупит около ста новых транспортных самолетов до 2018–2020 годов. Глава администрации президента сообщил, что обсуждался госзаказ на такие самолеты, как Ту-204СМ, Ту-214, Ан-148 и Sukhoi SuperJet. Он отметил, что эти "заказы послужат серьезным подспорьем для выхода на серийное производство всех этих новых российских самолетов".

В ходе совещания в присутствии Президента РФ Владимира Путина был подписан контракт на серийную закупку Министерством обороны транспортных самолётов "Ил-76МД-90А". Минобороны подписало контракт на поставку 39 Ил-476 на сумму почти 140 млрд. рублей. Иванов отметил, что "такого контракта за 20-летие существования российского авиапрома не было никогда. Это самый крупный контракт в истории российского авиапрома".

Он пояснил, что Ил-476 имеет широчайшее применение, самолет может быть пожарным, санитарным, десантным, грузовым.

Президент Владимир Путин, проводивший заседание, сказал: "Конечно, базовый вопрос – это сквозная модернизация всего авиапрома: как гражданского, так и военного: подготовка специалистов, обновление испытательной и производственной инфраструктуры, развитие всей цепочки сопутствующих производств: элементной базы, перспективных материалов, включая композиты.

Вот почему так важно, чтобы громадные средства, которые мы направляем на программу вооружения, на развитие оборонно-промышленного комплекса России, принесли кумулятивный, системный эффект, позволили нам создать действительно глобальную конкурентоспособную авиационную индустрию. А вы все хорошо знаете, как остра конкуренция в этом секторе экономики, имею в виду мировой авиапром.

Но, кстати говоря, таких машин, по сути, кроме нас и наших американских партнёров, никто пока не выпускает. Европейцы готовятся произвести самолёт фактически на базе – так нам кажется – на базе «Ан-70», но его грузоподъёмность на 20 тонн меньше. Но ещё не произвели. Ещё производят только, собираются производить. А так, кроме России и Штатов, пока никто не производит".

Ил-76 востребован не только в России, на него огромный мировой спрос. Иванов сообщил, что Россия планирует поставлять самолеты Ил-476 другим странам, например Китаю и Индии.

Путин пообещал: "Мы со своей стороны окажем необходимую помощь и Министерству финансов, и Министерству обороны. Будет дано поручение решить вопрос с предоставлением предприятию государственных гарантий под развёртывание серийных поставок самолёта "Ил-476".

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пояснил, что его ведомство "с Министерством финансов, и с Минэкономразвития найдём оптимальное решение, которое будет всем комфортно". "В том числе это не будет "прямым" рублём финансироваться, тем более что у нас последний был платёж – взнос в уставный капитал – именно в 2012 году, поэтому с 2013 года мы уже помогать просто так физически не сможем. Спрос и будет увеличивать серийность", - рассказал глава Минпрома.