Новая ветка метро на севере Москвы ведется сквозь пласты Юрского периода

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5 октября 2012, 15:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

На севере Москвы полным ходом идет строительство новой ветки метро - от Марьиной рощи до Бескудникова. Она пройдет через районы, где проживает полмиллиона человек. Точнее, пройдет под районами сквозь пласты Юрского периода.

Тоннели, которые ведутся на глубине 64 м пока не герметизированы - то тут, то там между стыком просачивается вода. Почти 700 человек в 3 смены вручную пробивают путь для поездов. Главная опасность - контактные провода для специальных мини-локомотивов, проходящие в нескольких сантиметрах от каски.

"Сложность этой проходки в том, что буквально в нескольких метрах находится действующая станция "Петровско-Разумовская" с ее камерами съездов. Поэтому работа здесь ведется в основном отбойными молотками. На сегодняшний день пройдено 50 колец", - рассказал заместитель главного инженера СМУ-5 "Мосметростроя" Валерий Жердев передает ТВЦ.

Добавляет сложности встречающиеся на пути плывуны Юрского периода - их приходится замораживать. Но несмотря на это, солидная часть проходки уже выполнена. Это один из основных тоннелей будущей станции "Петровско-Разумовская". По нему поезда пойдут от станции "Фонвизинская" (в центре) до станции "Селигерская" (ближе к области).

"Это одна из самых протяженных веток, сегодня строящихся. Выйдет эта линия на Селигерской. И дальше рассматривается вопрос - сейчас мы планируем выйти до МКАДа", - заявил замглавы Департамента строительства Москвы по строительству метро и транспортной инфраструктуры Владимир Швецов.