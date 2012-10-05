Что остановит фанатский беспредел на стадионах?

//Общество

5 октября 2012, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с primamedia.ru

Сезон «фанатского» беспредела продолжается. Только рассеялся дым столкновения на московском стадионе «Торпедо», а в Калининграде успели зализать раны после посещения города питерскими «ультрас», как уже планируются новые столкновения. В воскресенье 7 октября в Химках играют московское Динамо и «Анжи» «Фанатские» бесчинства уже заявлены. Полиция мобилизует силы. Жители готовятся к осаде. Может ли быть по -другому?

Bars-band. Письмо другу

«Приветствую! Как ты знаешь, я человек от хоккея далекий. Ну, так получилось. Но вот, ваш Bars-band неожиданно ворвался в мою жизнь. Дело в том, что мне стали звонить люди – как коллеги, так и те, с кем и не помню, когда в последний раз общался – и спрашивать про этот коллектив: видел ли, слышал ли? Одним словом, достали так, что я пошел к арене Мегаспорт на Ходынке, где, как мне сказали, должен был играть ХК Ак Барс. Ваш Band я не увидел. Я его услышал. Причем еще в метро. Стайка молодых ребят столпилась в вагоне и что-то увлеченно смотрела. Было удивительно, поскольку из планшетника шли звуки диксиленда, а не привычной в таких случаях попсы. Журналистское любопытство взяло верх, и через, плечо одного из парней я увидел на видео тебя, рьяно терзающего барабан. «Ну ладно. Дальше сами увидите», - резюмировал просмотр хозяин гаджета.

Увидеть знакомые лица было приятно. Тем более в такой необычной обстановке и роли – эдаких трубадуров-зазывал. Извини, друг, что не подошел, но было жалко врываться в процесс – играли вдохновенно! Да и люди, которые обступили Band, слушали с удовольствием. Я их понимаю, возникало чувство праздника. Я смотрел на это действо минут 15. Впервые я отходил от хоккейной арены с сожалением! Но дела заставили двигаться дальше.

Однако увиденное, почему-то, не выходило из головы. Особенно те молодые ребята из метро. У меня сложилось впечатление, что они шли не просто на хоккей, а уже на какое-то действо. Несколько большее, чем спорт и напрямую на него влияющего. Я имею ввиду болельщиков. Вечером, уезжая из Москвы, уже в поезде, разговорился с одним дедком. Он с удовольствием рассказывал, как ходил на хоккей в 70-80-е годы. Перечислял каких-то игроков, вспоминал особенно яркие моменты. А потом вдруг вздохнул и сказал, что больше на хоккей не бывает. «Атмосфера не та, нет сейчас болельщика». Я в ответ рассказал историю свидетелем, которой стал. Дед встрепенулся: «Хм, наверное, надо посмотреть…».

И вот тут я подумал о тех молодых ребятах в метро. Ведь получается, что они уже не просто шли на хоккей, а стремились в гущу какого-то события, которое должно им принести положительные эмоции. Выходит, что эту атмосферу создал, во многом, Bars-band! Ну не зря же они его смотрели еще в метро. Я не исключаю, что видео с вашим выступлением послужило неким завлекающим моментом для кого-то из приятелей хозяина планшета. И вот мы с дедом пришли к выводу, что такие начинания могут сформировать принципиально нового болельщика. Или вернуть старого. Во всяком случае, для меня уже ясно, что этот ваш Band – это некое положительное движение в этом направлении. Это особенно важно для молодых – ведь они потом юность вспоминают как самое счастливое время и невольно равняют свое поведение в будущем по нему. Пытаются вернуть положительные эмоции. Так пусть они будут у них связаны с хоккеем, с Bars-band

Для меня спорт – это возможность отвлечься и отвлечь от агрессии. В последние годы наблюдался некий обратный этому процесс. Особенно в игровых видах спорта. Отпугивало излишнее, агрессивно-эмоциональное поведение так называемых фанатов. Возможно, свою роль играл стереотип, сложившийся с самим понятием «фанат» или, даже, «болельщик». Драки и неистовства, особенно последние на Торпедо и в Калининграде. Поэтому, то, что я увидел в метро и у Мегаспорта на Ходынке, порадовало и заметно смягчило мое отношение к фанатскому движению, во всяком случае, в хоккее. И я уже не исключаю, что в следующий раз мы увидимся уже на какой-либо из спортивных арен. Чего раньше я и подумать не мог. Все может быть! Удачи! Я теперь знаю, что отвечать, если кто опять позвонит с вопросом о Bars-band. Буду советовать сходить на игру и увидеть все своими глазами. Описать это словами крайне сложно. Это уже атмосферное явление»

Справка, Bars-band- диксиленд болельщиков-музыкантов ХК Ак Барс.