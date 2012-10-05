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5 октября 2012, 11:43 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Иркутской области мэр города Байкальска подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении Валерия Пинтаева возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном Комитете России.

По данным СК Р, в отношении мэра города Байкальска Валерия Пинтаева возбуждено дело по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В сентябре 2011 года глава Байкальска Пинтаев своим постановлением предоставил возможность претендовать на субсидии, предусмотренные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Байкальска, предпринимателям Утуликского сельского поселения, которое не относится к Байкальскому городскому поселению, сообщает СК России. Однако, как уточняет следствие, Пинтаев был не уполномочен решать вопросы другого органа местного органа самоуправления, но проигнорировал требования закона. В результате неправомерных действий должностного лица субъектам малого и среднего предпринимательства Утуликского муниципального образования было незаконно выплачено более трех миллионов рублей субсидий.

Преступление, совершенное Валерием Пинтаевым. было выявлено в результате совместных мероприятий следователей СК России, сотрудников областных управлений полиции, ФСБ и прокуратуры Иркутской области.