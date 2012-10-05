Бюджет Петербурга - 2013 внесут в ЗакС

//Общество

5 октября 2012, 11:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

piter.tv

Церемония внесения проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы состоится сегодня в Законодательном Собрании Петербурга, сообщает пресс-служба ЗакСа.



В церемонии примут участие председатель Заксобрания Вячеслав Макаров и председатель комитета финансов Петербурга Эдуард Батанов.



2 октября проект бюджета рассмотрело правительство Петербурга.



Как ранее сообщалось, рассмотрение бюджета в первом чтении должно пройти не позднее, чем через 25 дней после его внесения в ЗакС. Второе чтение - не позднее 21-го дня после первого чтения, а третье – не позднее 14-го дня после второго.

Публичные слушания будут проходить после внесения бюджета в Законодательное Собрание.



Доходы бюджета на 2013 год предусмотрены в сумме 380,8 млрд рублей, на 2014 год - 413,3 млрд рублей, на 2015 год - 445,6 млрд рублей. Расходы на 2013 год составят 405,8 млрд рублей, на 2014 год - 435,3 млрд рублей, на 2015 год - 464,6 млрд рублей.



Дефицит в 2013 году составит 25,1 млрд рублей, что почти вдвое меньше показателя предыдущего года. Предельный объем государственного долга Петербурга на 2013 год установлен в сумме 56,9 млрд рублей.