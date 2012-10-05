СПбГУ раздавит каток реформ

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5 октября 2012, 11:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

begin-edu.com

На прошлой неделе всех преподавателей психологического факультета СПбГУ поставили перед фактом: очень скоро факультет начнёт жить по-новому.

Оказалось, что недавно опубликованный международный рейтинг вузов, где питерский университет занял 253-е место, подвигнул российское Минобразование немедленно озаботиться имиджем ведущих вузов страны. Требования, спущенные «сверху» и озвученные руководством факультета, шокировали, как молодых преподавателей, так и их более опытных коллег, проработавших на поприще психологических исследований не одно десятилетие.



Поправить российский имидж в глазах мировой общественности чиновники решили свойственными им радикальными методами. Так, преподавателям сообщили, что уже скоро каждый из них будет обязан не просто владеть английским языком, но и иметь иностранные публикации в зарубежных журналах. Крошечная вероятность «пробиться» в эти издания выглядит не столь устрашающе, по сравнению с перспективой срочно выучить английский. Да на таком уровне, чтобы читать лекции и публиковать работы, которые должны повысить рейтинг цитируемости СПбГУ за рубежом.



В интересной ситуации оказались и психологи, которые готовятся к защите кандидатских и докторских диссертаций. Для них зарубежные публикации станут обязательным условием допуска к защите. Преподаватели уверены, что предъявленные требования существенно пошатнут устои факультета и станут хорошим поводом для устранения опытных, но «не удобных» педагогов.



Интересно и то, что при многочисленных требованиях, полный список которых будет озвучен в ближайшем будущем, совершенно не ясным остался вопрос заработной платы отечественных психологов. Сегодня средняя ставка преподавателя СПбГУ составляет 7 тысяч рублей в месяц, однако вопрос о том, будет ли она повышена в связи со столь радикальными преобразованиями, руководство факультета пока обошло стороной.