В РНБ Петербурга открывается выставка «Из СССР в новую Россию»

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5 октября 2012, 11:02 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

spb.ria.ru

Сегодня в Новом здании Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском пр., 165 открывается историко-документальная выставка «Из СССР в новую Россию», приуроченной к 60-летию со дня рождения Президента РФ Владимира Владимировича Путина.



На выставке будут представлены редкие фотографии из Центрального Государственного архива кино-фотодокументов Санкт-Петербурга и издания из фондов РНБ.



Отправной точкой экспозиции является 1952 год. Выставка состоит из 4-х разделов, в каждом из которых представлены материалы, характеризующие данный период. Здесь можно увидеть первые сборники стихов Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, первую публикацию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (Нью-Йорк, 1958 год), а также издания первых выпусков журналов «Юность», «Иностранная литература», «Дружба народов», «Новый мир», «Нева».



Второй раздел охватывает период с 1973 по 1991 гг., заканчивающийся распадом СССР. Третий раздел посвящен становлению Российской Федерации периода с 1992 по 2012 год. Четвертый раздел включает зарубежные печатные материалы с 1990 года - книги и журналы различных государств о событиях, происходивших в России.



На выставке также представлены печатные издания из Дома Плеханова - «Современные политические партии и общественные движения». Хронологический охват материалов - 1987–2011 гг. Среди экспонатов - политические плакаты, листовки, автографы известных политических и общественных деятелей.