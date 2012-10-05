Коммунальщики Петербурга призывают оплачивать дополнительную уборку снега

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5 октября 2012, 10:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

ko.prom.ua

С сентября 2012 года петербуржцы платят по 59 копеек с кв. метра с площади, однако денег, собранных за год, хватает только на одну полную уборку и вывоз снега.



Уже в октябре многие петербуржцы получат измененные квитанции на квартплату. Теперь жилкомсервисы Управляющей компании «ПромИнвест» (Кировский, Центральный, Красногвардейский районы) будут размещать на платежных бланках объявления для собственников, а также наиболее актуальную информацию о новостях и изменениях в сфере ЖКХ.



Первое такое объявление, которые разместили жилкомсервисы УК «ПромИнвест», посвящено уборке снега в предстоящий зимний период. Жилищники сообщают, что в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам СПб от 15.08.12 № 235-р, размер платы за «Уборку и вывоз снега» равен 0,59 руб./кв.м. общей площади Вашей квартиры. Денег, собранных за один год, достаточно на одну полную уборку и вывоз снега. В случае обильных снегопадов, для снижения риска угрозы безопасности жителей, ЖКС будет вынужден заказывать не покрываемые тарифом работы.



Коммунальщики призывают жителей заблаговременно подготовиться к снежной зиме. Заранее обсудить на собрании собственников и предоставить в жилкомсервисы свои варианты решения вопросов по оплате дополнительного вывоза снега. Таким образом, жилкомсервисы смогут выполнять заказ горожан по дополнительной уборке снега, даже если снегопады будут обильными.