//Общество
Следствие предъявило обвинения экс-министру спорта Камчатки В. Кравченко
5 октября 2012, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
5 октября 2012, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке…
СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи…
В мире
Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Почему стоит покупать окна без металлического армирования? Советы R...
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году…
Интервью
Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…
Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня…
Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. Сейчас Россия стоит перед той же проблемой…
Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации…
27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)…
Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом…
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации…
Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.
Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал…
Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие…
Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники…
Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда…
Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего…
Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе…
Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление сделал Евгений Сатановский, отечественный…
Происшествия
В Волоховском районе Ленобласти охотник выстрелил в себя вместо утки и был госпитализирован. Согласно последней информации, по факту случившегося проверку проводят…
В ночь с 22 на 23 сентября прошла церемония вручения премии «Эмми», которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». В последние годы, с ростом популярности…
Знаменитый российский телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк. Ранее СМИ сообщили, что у звезды выявили злокачественную опухоль мозга…
Определена причина того, что головной мозг человека стирает из памяти сновидения после пробуждения. Соответствующий механизм выявила некоторое время назад группа ученых…
Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате". Глава Украины подчеркнул, что ждет от этого мероприятия решения о сроках…
Всемирно известную актрису Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, раскритиковали за небрежный макияж. После своего дня рождения итальянская звезда появилась…
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери во вторник, 24 сентября, сделал важное заявление. По его словам, Тегеран способен ответить…
Киев может в любой момент спровоцировать боевые действия на границе с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал…
Группа ученых из Университета Суррея провела ряд исследований и выявила необычное свойство зеленого чая, а именно – природного антиоксиданта эпигаллокатехина, который…
Журналист Ксения Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети своей фотографией в "скромном, но роскошном" венчальном платье. По мнению женщины, этот кадр – лучший…
В минувший понедельник, 23 сентября, на Гаити случилось беспрецедентное происшествие. Согласно последней информации, сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу…
Определены самые популярные алкогольные напитки среди жителей Российской Федерации. Соответствующая статистика, подготовленная специалистами, оказалась в распоряжении…
Сегодня стало известно, что на подготовку к отопительному сезону на Урале в этом году выделили беспрецедентную сумму. Об этом сообщил замминистра энергетики и ЖКХ…
Киевская власть сможет «вернуть» Крымский полуостров за два-три года в случае выполнения ряда условий. Соответствующее заявление сделал Николай Маломуж, бывший глава…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал обещание не использовать военную силу в отношении Северной Кореи с целью вынудить руководство КНДР отказаться…
Вдова российского артиста Иосифа Кобзона объяснила, почему родственники актрисы Анастасии Заворотнюк хранят молчание. Ранее в СМИ появилась информация о болезни звезды…
Девушка погибла на станции "Площадь Александра Невского" Правобережной (четвертой) линии метро Санкт-Петербурга. Согласно последней информации источников, трагедия…
Врачи опровергли распространенную информацию о том, что самым опасным заболеванием в мире является рак. Специалисты составили список из пяти болезней, которые значительно…
Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что 53-летний бизнесмен устроил дебош на борту самолета, который следовал из Самары в Москву. Известно, что предприниматель…
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в минувший понедельник, 23 сентября, предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные…
В России вступают в силу новые правила расчета транспортного налога: главные изменения коснулись автомобилей стоимостью более 3 млн рублей. Перечень таких машин недавно…
Шоу-бизнес
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении советской и российской певицы Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Награда присвоена Примадонне…
Экономика
На фоне новостей из Германии резко снижается курс евро. Он стремится к отметке 1,0925, уже достигавшейся в начале сентября. Аналитики считают маловероятным…
В Лондоне в конце сентября откроется выставка американского художника Энди Уохола, посвящённая политическому деятелю и советскому вождю Владимиру Ильичу Ленину.
При взрыве газа в одном из магазинов австрийской федеральной земли Тироль девять человек получили ранения. Одна женщина по-прежнему находится под завалами здания…
Бывший президент Украины Петр Порошенко попал на видео одной из общественных организаций страны в момент нарушения правил дорожного движения возле здания Верховной Рады.
На Украине неизвестные осквернили надгробия участников военных действий, проходящих на территории Донбасса. Инцидент произошел накануне на кладбище города Мены…
Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» после случившегося скандала с подкупом.
Вы знаете, какой сегодня день? С точки зрения Вселенной? День равноденствия – день равновесия. И это серьезный день. День, когда открываются «новые двери» и наступает…
Врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства и самого города-героя
Общество
Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта,
Авиа, ж/д транспорт
Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский…
В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс…
Экономика
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование…