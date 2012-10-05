Следствие предъявило обвинения экс-министру спорта Камчатки В. Кравченко

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5 октября 2012, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Обвинение в мошенничестве следствие предъявило экс-министру спорта и туризма Камчатки Виктору Кравченко, 4 октября суд заменил арест Кравченко, отпустив бывшего чиновника под залог в три миллиона рублей.

Следствием установлено, что с августа по октябрь 2011 года Кравченко вместе с неким индивидуальным предпринимателем, используя разницу между стоимостью поставленного по госконтракту инвентаря и фактическими расходами бюджета Камчатского края на его покупку, присвоили себе порядка 6 миллионов рублей государственных средств.