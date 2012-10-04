Путин понаблюдал за полетом нового военно-транспортного самолета Ил-476

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4 октября 2012, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

aviaport.ru

Президент РФ Владимир Путин лично присутствовал при демонстрационном полете нового военно-транспортного самолета Ил-476. 6 лет назад выпуск Ил-76 был перенесен из Узбекистана в Россию в Ульяновск.

В Ульяновской области было создано фактически новое производство на заводе "Авиастар". Первые два экземпляра обновленного тяжелого транспортника Ил-476 (Ил-76МД-90А) уже проходят испытания — ресурсные и летные. На стапелях находятся еще три Ил-476.

Путин отметил, что это не просто подъем в воздух вновь возрожденной машины Ил-76, это, по сути, абсолютно новая машина, более чем на 70% она обновлена.

Первый 140-миллиардный контракт на поставку 39 самолетов подписал глава Минобороны Анатолий Сердюков сразу после показательного полета.