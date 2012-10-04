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//Общество

Волонтеры попросили похитителей отпустить школьницу из Дятькова Леру Устименко

4 октября 2012, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтеры попросили похитителей отпустить школьницу из города Дятькова Леру Устименко, пропавшую в Брянской области 28 сентября. К возможным похитителям девочки обратились участники поискового отряда "Лиза Алерт".

Также полиция призвали жителей региона принять участие в поисках пятиклассницы из Дятькова.
По данным УМВД, в настоящее время нужны добровольцы для распространения листовок, опроса возможных свидетелей, информирования граждан о происшествии, обхода дачных участков и брошенных домов.

Добровольцы из отряда "Лиза Алерт" не исключили, что пропавшая школьница может оказаться похищенной. "Мы призываем вас отпустить ребенка добровольно и избежать уголовной ответственности", - говорится в обращении отряда.

По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Валерия Устименко не вернулась из школы. Заявление в полицию подала в тот же день вечером мать ребенка.

Приметы Валерии Устименко: на вид 10-11 лет, рост 135-140 см, худощавая, волосы темно-русые, длинные; глаза карие, губы тонкие, уши слегка оттопыренные, сильно сутулится.

Была одета в черные брюки, белую водолазку, черные туфли, белую в черную клетку короткую куртку, при себе имела рюкзак темного цвета.

ИЧ

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