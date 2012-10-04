Ткачев: Миграцию на Кубани возьмут под жесткий контроль закона

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4 октября 2012, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

yugopolis.ru

Масштабный форум общественного движения "За Веру, Кубань и Отечество" состоялся в Краснодарском крае. Идея сплочения людей разных национальностей стала основной на форуме, который проходил во второй раз.

Лидер движения Александр Ткачев заявил, что планирует сделать все для того, чтобы сплотить людей разных национальностей и пообещал "принимать все законные меры" по контролю миграции в регионе. Критика "Садового кольца", по словам губернатора, не сможет помешать реализации его планов.

"Оказывается, теперь у нас не обязательно уважать обычаи и традиции региона, в который приезжаешь. Мол, если закона нет, то имеешь право. А Ткачев, открыто поднявший эту проблему,— националист", - так глава прокомментировал обвинения в национализме в свой адрес.

Кроме того, Ткачев пояснил, что критика создания казачьей полиции и "глупые обвинения в национализме" исходят от политических кругов, выступающих за необходимость отделения Кавказа от России.

Тысячи гостей со всей Кубани и Северного Кавказа присутствовали на форуме. Среди участников форума было много студентов.Также на мероприятии в поддержку движения выступили настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора протоиерей Отец Игорь (Олжабаев), заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Фарид Рашиди, художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

Как писал "НацАкцент", 2 августа, выступая на расширенном заседании коллегии ГУ МВД по Краснодарскому краю, Александр Ткачев признал казаков отдельным народом и призвал кубанцев "отстаивать свою независимость" от кавказских народов. Его выступление вызвало волну критики в обществе.