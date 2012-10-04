Оппозиционеры хотели поздравить Путина, но их задержала полиция

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4 октября 2012, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве пять участников оппозиции хотели в четверг, 4 октября, передать подарки президенту РФ Владимиру Путину, но их задержала полиция у администрации главы государства. День рождения у Владимира Путина 7 октября. Ему исполнится 60 лет.

Пятерых оппозиционеров, среди которых - Игорь Бакиров, Александр Щербаков, Николай Кузнецов, Ольга Фалеева и Эльвира Ганиева, доставили в ОВД "Китай-Город". Как сообщает "ОВД-Инфо", девушки остаются в актовом зале. Молодых людей поместили в "обезьянник". У них отобрали вещи и мобильные телефоны.

Активисты планировали подарить президенту лупу и бутылку. Сколько всего человек собралось на акцию вечером в четверг около администрации президента не уточняется.

В честь юбилея президента России молодежные прокремлевские организации, "Молодая гвардия "Единой России", "Россия молодая" и "Местные" запланировали провести поэтические чтения, подтягивания и выставки.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент собирается отметить юбилей в семейном кругу.