В Москве количество торговых площадей будет увеличено в два раза

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4 октября 2012, 20:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

bestmebli.ru

В Москве количество торговых площадей в ближайшее время будет удвоено. Заместитель столичного мэра по экономической политике Андрей Шаронов сообщил о том, что власти города в настоящее время занимаются разработкой схем их размещения.

В интервью телеканалу "Москва 24" Шаронов уточнил, что город сейчас утверждает девять схем размещения торговых объектов, начиная от гипермаркетов, рынков, ярмарок и заканчивая мелкой розницей, киосками на улицах Москвы.

По словам заместителя столичного градоначальника, власти Москвы координируют свою работу с крупнейшими торговыми сетями.

Шаронов подчеркнул, что увеличение числа объектов торговли, вероятно, потребует дополнительной рабочей силы. Работать в торговле смогут мигранты. Шаронов считает, что без мигрантов не обойдется. По данным чиновника, в Москве 6 миллионов 250 тысяч рабочих мест, и только 4 с небольшим миллиона из них заняты москвичами.