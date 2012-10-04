ФСБ соберет информацию о задержанных в США россиянах

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4 октября 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ФСБ РФ Александр Бортников поручил подчиненным собрать полную информацию о 11 россиянах, задержанных в США по подозрению в шпионаже. По словам Бортникова, пока нет достоверной информации - говорить об этом преждевременно.

Прокуратура нью-йоркского района Бруклин в среду, 3 октября, предъявила обвинения россиянам, подозреваемым в незаконном экспорте военных технологий в Россию. Главным фигурантом дела в США называют 46-летнего Александра Фишенко. Восемь человек в настоящее время находятся под арестом.

Бортников подчеркнул, что пока не владеет полной информацией и хотел бы разобраться в том, что произошло на самом деле, сообщает РИА Новости. Глава ФСБ уточнил, что пока у него есть данные, что это бывшие граждане РФ, которые "то ли проживали на территории постсоветского пространства, то ли еще где-то".

"АН" писали, что МИД РФ прокомментировал в четверг задержание россиян в США.

Скандал в Соединенных Штатах вокруг ареста подозреваемых в продаже военных технологий в Россию прокомментировал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.