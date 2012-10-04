Цукерберг гордится миллиардом пользователей Facebook

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4 октября 2012, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Число активных пользователей Facebook превысило миллиард человек. Согласно статистике, сейчас среднему пользователю Facebook 22 года. Активнее всего ресурсом пользуются в США, Индии, Бразилии, Индонезии и Мексике.

"Помочь миллиарду людей связаться друг с другом - это удивительно и потрясающе. Этим я горжусь больше всего в жизни", - говорится в сообщении основателя и гендиректора соцсети Марка Цукерберга на сайте компании, появившейся в четверг.





