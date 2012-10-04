Почти 1,5 тыс. полицейских обеспечат порядок во время матча «Анжи»VS«Янг Бойз»

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4 октября 2012, 18:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта newsru.co.il

4 октября 2012 года в 20:00 на ЦС "Локомотив" состоится матч группового этапа Лиги Европы УЕФА 2012/13 между командами "Анжи" (Махачкала, Россия) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Билетная программа матча - 15 тысяч штук.

"Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будут обследованы кинологами со служебными собаками. Пропуск зрителей на территорию стадиона "Локомотив" будет осуществляться через рамки металлодетекторов. При этом лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допускаться не будут. Запрещено проносить режущие предметы и стеклянную тару", - сообщила "АН" представитель отдела информационных технологий и взаимодействия со СМИ ЦСН ГУ МВД России по г. Москве Светлана Серкина.

Маршруты патрулирования в городе максимально приближены к спортивным барам, в которых будет осуществляться трансляция матча.

"В обеспечении общественного порядка на территории стадиона "Локомотив" будет задействовано 1390 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 281 сотрудник Центра специального назначения московской полиции и 300 сотрудников внутренних войск МВД России", - уточнила Серкина.

В целях оперативного управления силами и средствами, организации взаимодействия с администрацией и оказания ей практической помощи в проведении мероприятия создан оперативный штаб обеспечения общественного порядка, руководителем которого назначен командир ОМОН Центра специального назначения ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Петр Смирнов.