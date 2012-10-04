В анализах сбившего насмерть семь человек в Москве нашли наркотики

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4 октября 2012, 18:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта ikar-kch.ru

Специалисты обнаружили в анализах Александра Максимова, сбившего насмерть семь человек на западе Москвы, не только алкоголь, но и наркотики. В пресс-службе Главка столичной полиции сообщили, что по результатам химико-токсикологического исследования, в анализах Максимова обнаружены этанол - 2,78 промилле, а также канабиоиды.



По данным ведомства, Максимова в 2010 году уже лишали прав за вождение в пьяном виде. 24 сентября суд арестовал его на два месяца на время следствия.



"АН" писали, что на Максимова заведено уголовное дело и он помещен в следственный изолятор.

Напомним, трагедия произошла на Минском шоссе в Москве. Водитель иномарки Александр Максимов на высокой скорости врезался в остановку. Погибли пятеро воспитанников детского дома, воспитатель и ее супруг.