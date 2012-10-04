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Воронежским полицейским разрешили ездить на личных машинах по ночам
4 октября 2012, 17:37 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
Воронежский главк МВД отменил запрет для своих сотрудников на использование личных автомобилей с 10 часов вечера до 6 утра. Запрет был введен 27 августа из-за частых аварий с участием стражей порядка. За его нарушение полицейским пригрозили дисциплинарными взысканиями.
Об этом писали "АН". Вскоре после этого прокуратура области приступила к проверке законности указания руководства ГУ МВД.
Теперь запрет снят полицейскими руководителями, предает РИА Новости.
ЛБ