Воронежским полицейским разрешили ездить на личных машинах по ночам

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4 октября 2012, 17:37 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]

Фото с сайта t-l.ru

Воронежский главк МВД отменил запрет для своих сотрудников на использование личных автомобилей с 10 часов вечера до 6 утра. Запрет был введен 27 августа из-за частых аварий с участием стражей порядка. За его нарушение полицейским пригрозили дисциплинарными взысканиями.

Об этом писали "АН". Вскоре после этого прокуратура области приступила к проверке законности указания руководства ГУ МВД.

Теперь запрет снят полицейскими руководителями, предает РИА Новости.