Декрет и служба в армии не выпадут из пенсий россиян

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4 октября 2012, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта allmedia.ru

Провал накопительной пенсионной системы России практически признан в четверг. Как сообщила сегодня вице-премьер Ольга Голодец на заседании правительства РФ, в этом году на пенсию выходят первые люди, которые участвовали в накопительной системе.

"Мы с большим сожалением вынуждены констатировать, что эти люди не смогли по большей части накопить себе на пенсию", - сказала Голодец, передает пресс-служба правительства РФ.

Она также сообщила, что проект концепции пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста.

"Такого замысла нигде нет", - подчеркнула вице-премьер.

Она также заявила, что декрет и служба в армии не выпадут из пенсий:



"Постоянно возникает вопрос, а как быть с теми периодами, когда человек не может работать в силу определенных объективных обстоятельств. Прежде всего, это мамы с детьми, это молодые люди, которые проходят службу в армии. В отношении этих граждан в течение всего периода, пока они заняты вот таким государственно важным делом, Пенсионный фонд вносит за них специальные платежи, и у них права формируются наравне с другими гражданами. То есть, их период не выпадает", - отметила Ольга Голодец.