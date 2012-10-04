Премьер РФ Медведев принял решение о начале зерновых интервенций

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4 октября 2012, 17:17 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

На заседании правительства России в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о начале зерновых интервенций и поручил Минсельхозу внести предложения по их объемам и регионам проведения.



Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.Товарные интервенции, то есть реализация зерна из госфонда, проводятся в случае значительного повышения цен на рынке для стабилизации ситуации.



Ранее Минсельхоз предлагал до конца года реализовать в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах 500 тысяч тонн пшеницы, причем предназначаться она будет только для мукомольных предприятий.