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//Общество

Самолет МЧС вывез из Таиланда четырех россиян, серьезно заболевших на отдыхе

4 октября 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Специальный самолет МЧС РФ Ил-62 в четверг вывез из Таиланда на родину четырех российских туристов, серьезно заболевших во время отдыха. Пострадавшим требуется медицинская помощь.

Лечение необходимо двум девушкамв возрасте 24 и 27 лет, которые в Таиланде заболели лихорадкой Денге. Одна из них отдыхала на Самуи. В Россию также эвакуированы 49-летний турист, получивший тяжелые травмы в результате несчастного случая, и 59-летний мужчина, состояние здоровья которого после нескольких недель отдыха резко ухудшилось.
Напомним, на борту самолета спасателей, вылетевшего из Москвы в Бангкок накануне, находятся шесть врачей отряда "Центроспас", специалисты ВЦМК "Защита" и психолог из Центра экстренной психологической помощи МЧС.

ИЧ

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