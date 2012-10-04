Совет ОТВ приступает к работе над программой своих действий

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4 октября 2012, 17:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vk.com

Совет Общественного телевидения в четверг принял решение о том, что в течение 2-2,5 месяцев будет работать над программой своих действий. Об этом сообщил художественный руководитель - директор МХТ им. Чехова Олег Табаков, единогласно избранный сегодня председателем совета.

Об избрании Табакова главой Совета ОТВ "АН" писали сегодня.

По словам Табакова, его собственные мысли о том, как должна строиться работа нового канала, основываются на трезвой оценке всего происходящего на сегодняшнем телевидении. Говоря о своей роли в работе совета, он. как передают РИА Новости, отметил: "Подставляю плечо, а там уж как получится. Я человек честолюбивый, если почувствую, что не соответствую, то покину зал заседаний".

Напомним, старт вещания Общественного телевидения запланирован на май 2013 года.