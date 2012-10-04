В центре Москвы неизвестные осквернили два православных храма

//Общество

4 октября 2012, 16:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

peshkom-pomoskwe.ru

В России, в том числе в Москве, продолжается крестоповал. В ночь со среды на четверг в центре столицы вандалы осквернили два православных храма: спилили крест у алтарной части храма Святого Николая в Покровском на Бакунинской улице и на алтарную часть расположенного неподалеку храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцово нанесли кощунственную надпись.

В 1992 году крест был установлен на крыше храма Святого Николая в Покровском, незадолго до того возвращенного РПЦ, а в 1995 году перенесен на место бывшего погоста, где были погребены останки, найденные при восстановительных работах, напоминает Вести.ру.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцово был возведен в начале 17 века в память об изгнании поляков.

3 июля 2009 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при этой церкви был учрежден патриарший центр древнерусской богослужебной традиции.

"АН" сообщали об актах вандализма в Алтайском крае.