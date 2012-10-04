Медведев: за нарушение миграционного законодательства - сажать до 5 лет!

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4 октября 2012, 16:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы правительства РФ

Глава российского кабмина предлагает ужесточить уголовную ответственность за нарушения миграционного законодательства. На заседании правительства в четверг Медведев сообщил, что штрафы нужно поднять до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличить до 5 лет.

"Речь идет о том, что количество дел растет, но при этом всех, кто привлекался к ответственности, штрафуют на относительно небольшую сумму в районе 5 тысяч рублей и отпускают восвояси. В этом случае нет ни репрессивной составляющей, ни мотивирующей в виде денежного наказания, которая следует за подобные правонарушения", - подчеркнул Дмитрий Медведев, передала пресс-служба правительства РФ.



Поэтому нужно увеличить как размеры штрафов, так и сроки реального наказания за совершенное правонарушение. Максимальная штрафная планка должна быть повышена до более высоких сумм - до 300 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы - до 5 лет лишения свободы.