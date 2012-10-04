Средняя зарплата в Москве в 2013 году составит 60 тысяч рублей

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4 октября 2012, 16:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Средняя зарплата в Москве в 2013 году увеличится до 60 тысяч рублей. Заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики Андрей Шаронов привел данные: средняя зарплата в Москве в январе-августе 2012 года составила 46 тысяч рублей.

По словам чиновника, к концу года средняя заработная плата достигнет примерно 52 тысяч рублей. Шаронов в интервью телеканалу Russia Today уточнил, что московская средняя зарплата в 2 раза превышает аналогичный показатель по России. По его мнению, это свидетельствует о довольно высоком уровне жизни и стоимости жизни в Москве.

По данным Росстата, в июле текущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата россиян составила почти 26,7 тысячи рублей. Этот показатель для Москвы превысил 47 тысяч рублей.

Столичные власти обещают повысить и пенсии. Напомним, в Москве правительство в августе ввело "ценз оседлости" для пенсионеров: с 1 января 2013 года неработающие пенсионеры, прожившие в Москве менее 10 лет, будут получать доплату к пенсиям только до прожиточного минимума пенсионера-москвича, а не до 12 тысяч рублей - социального стандарта, принятого в городе.