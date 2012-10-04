В два новых районных суда Москвы назначены председатели и судьи

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4 октября 2012, 15:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве в четверг назначены председатели и судьи в два новых районных суда - Троицкий и Щербинский. Их кандидатуры утвердили на заседании президиума Мосгорсуда.

"АН" писали, что новые судебные инстанции были образованы в августе в связи с расширением границ города. Пока помещения Троицкого и Щербинского районных судов еще не отстроены, поэтому судебные заседания будут проходить в арендованных зданиях.

На должность председателя Троицкого районного суда города Москвы с шестилетним сроком полномочий назначен судья Нагатинского районного суда города Москвы Бычков Андрей Владимирович, на должность Щербинского районного суда города Москвы – председатель судебного состава судебной коллегии по гражданским делам апелляционной инстанции Московского городского судаСевалкин Алексей Александрович, судьями Троицкого районного суда города Москвы стали Зайцев Роман Евгеньевич, Синицына Маргарита Владимировна, а на должность судей Щербинского районного суда города Москвы утверждены Ежеленко Юрий Алексеевич, Иванова Ольга Сергеевна, Куприянов Андрей Владимирович, Липская Марина Николаевна.

В торжественной обстановке назначенных служителей Фемиды поздравила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Она также сообщила, что пока в зданиях Троицкого и Щербинского судов идет ремонт, заседания будут проходить в Нагатинском суде столицы.

"Судьям нужны такие молодые люди, которые стремятся что-то сделать хорошее для нашей страны. Я уверена, что у вас все будет хорошо. Я хочу только вам пожелать одно: чтобы вы уважали закон, умели читать этот закон, умели его умело применять на деле и уважали людей, с которыми вы будете работать. Поэтому удачи вам, здоровья. Я очень рада, что вы пополнили ряды судей", - сообщила Егорова, передает ТВЦ.