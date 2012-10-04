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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Олег Табаков избран главой совета Общественного телевидения

4 октября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

province.ru
province.ru

Знаменитый актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков избран в четверг
Председателем совета Общественного телевидения России.

В совет Общественного ТВ входит 25 человек. Табакова выбрали единогласно. Его заместителями стали завкафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, телеведущий Юрий Симонов (Вяземский) и президент «Лиги юных журналистов» Александр Школьник.

Председатель президиума благотворительного фонда поддержки социальных программ «Милосердие» Михаил Островский изтран главой наблюдательного совета, пишут «Известия». В наблюдательный совет вошли социолог Александр Шариков, заместитель генерального директора ФГУП «ТТЦ «Останкино» Игорь Найговзин, заведующий кафедрой тележурналистики Нижегородского госуниверситета Антон Фортунатов, советник президента РЖД Александр Пирков и другие.
Учредителем Общественного телевидения России является правительство России.


Указ о создании Общественного ТВ был подписан президентом 17 апреля. В сентябре канал был зарегистрирован Министерством юстиции, запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц.

ИЧ

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