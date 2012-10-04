В Москве на Малой Бронной отреставрировали старинную аптечную вывеску

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4 октября 2012, 14:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве на Малой Бронной на этой неделе закончили реставрацию старинной аптечной вывески, датируемую 20-ми годами прошлого века. Да и сама аптека с большой историей - она открылась здесь почти 100 лет назад.

Вывеску обнаружили случайно - во время ремонта, после того, как рабочие очистили слои краски с фасада здания. Для ее восстановления был организован сбор денег, и жители Москвы пожертвовали около 80 000 рублей. Этого хватило на реставрацию. Тем, что получилось, остались довольны и владельцы аптеки.

По словам реставраторов, особенность этой вывески в том, что она сделана прямо на штукатурке, и очевидно, что шрифт авторский, передает ТВЦ.