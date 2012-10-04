Голодец: Пенсии в России к 2023 году в среднем поднимутся до 24 тыс. рублей

//Общество

4 октября 2012, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Через более, чем десять лет, размер средней пенсии составит 24 тыс. рублей, сообщила журналистам в четверг вице-премьер РФ по социальным вопросам Ольга Голодец, такое повышение ожидается к 2023 году.

«На следующий год пенсия должна достичь 10,3 тыс. рублей. К 2023 году мы должны быть на уровне 24 тыс. рублей в среднем по стране... Россияне должны иметь право на гарантированную достойную пенсию», - сказала Ольга Голодец, отметив, что сейчас средний размер пенсии в России составляет 9,7 тыс. рублей.