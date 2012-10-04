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4 октября 2012, 13:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Премьер РФ Дмитрий Медведев поддержал увеличение госстраховки по вкладам до 1 млн рублей. На страховки по вкладам предлагается наложить ограничения, чтобы граждане рисковали не только государственными, но и частью своих денег.

Аргументы.ру писали, что сейчас Агентство по страхованию вкладов возмещает гражданам депозиты до 700 тыс. рублей. Последний раз планку по выплатам в случае банкротства банков повышали в октябре кризисного 2008 года - с 400 до 700 тысяч.



Разработать ограничения премьер-министр поручил Агентству по страхованию вкладов, Банку России и Минфину. Они должны быть готовы до середины этого месяца, передает "Маяк".





