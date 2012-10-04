На ювелирном рынке РФ ожидают всплеск коррупции

//Общество

4 октября 2012, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта jewelnet.ru

В России создается служба по контролю за ювелирным рынком и оборотом золота и драгоценных камней. Предполагается, что новая федеральная служба получит право на внеплановые проверки без санкции прокуратуры или суда, а также сможет приостанавливать деятельность компаний, в том числе частных.

На отдельных же предприятиях чиновники смогут выставлять посты контроля, передает "Маяк". Законопроект об этом правительство рассмотрит уже в этом месяце.

Участники рынка сообщили изданию, что выступают против подобных изменений. Они опасаются, что чрезвычайные полномочия нового контрольного органа приведут к росту коррупции.