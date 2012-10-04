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На ювелирном рынке РФ ожидают всплеск коррупции
4 октября 2012, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
В России создается служба по контролю за ювелирным рынком и оборотом золота и драгоценных камней. Предполагается, что новая федеральная служба получит право на внеплановые проверки без санкции прокуратуры или суда, а также сможет приостанавливать деятельность компаний, в том числе частных.
На отдельных же предприятиях чиновники смогут выставлять посты контроля, передает "Маяк". Законопроект об этом правительство рассмотрит уже в этом месяце.
Участники рынка сообщили изданию, что выступают против подобных изменений. Они опасаются, что чрезвычайные полномочия нового контрольного органа приведут к росту коррупции.