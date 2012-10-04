Путин изменил закон об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей

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4 октября 2012, 12:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин в четверг 4 октября подписал федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", который был принят Госдумой 21 сентября и одобрен Совфедом 26 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Подписанный сегодня закон направлен на создание равных условий реализации гарантий в области правовой и социальной защиты, установленных ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" лицам, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

Документом предусматривается, что перечень должностей работников, постоянно работающих спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждается Правительством России.

Кроме того, определяется порядок финансирования деятельности аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных в форме бюджетных и автономных учреждений и в иных организационно-правовых формах, что позволит установить одинаковые социальные гарантии лицам, занимающим равноценные по своим функциональным обязанностям должности.