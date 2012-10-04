Путин подписал закон о поддержке системы сельскохозяйственного страхования

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4 октября 2012, 12:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Президент России в четверг подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 251 и 294 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", который был принят Госдумой 18 сентября и одобрен Совфедом 26 сентября.

Как разъясняет Государствнно-правовое управление, Федеральный закон направлен на поддержку системы сельскохозяйственного страхования.

"В этих целях предусматривается отнести к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, средства, полученные объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", и предназначенные для формирования фонда компенсационных выплат по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой", передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, суммы отчислений в указанный фонд компенсационных выплат предлагается включить в перечень расходов страховых организаций.