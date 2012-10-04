Сотрудник СУ МВД РФ по Чебоксарам подозревается в получении взятки

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4 октября 2012, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Чувашской Республике начальник отделения следственного управления МВД РФ по Чебоксарам подозревается в получении взятки, сопряженной с вымогательством, сообщает сайт Следственного Комитета России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего начальника одного из отделений отдела полиции по расследованию преступлений следственного управления МВД РФ по городу Чебоксары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки)", - говорится в сообщении СК РФ.

Подозреваемый 29 сентября в Чебоксарах потребовал от 37-летнего индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки по одному из городских маршрутов, передать ему денежную сумму в размере 30 тысяч рублей под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела по факту ранее произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием предпринимателя.

При этом материалы проверки о данном ДТП находились в производстве подозреваемого и в случае удовлетворения своих требований подозреваемый пообещал принять по указанному факту решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Водитель маршрутного такси был вынужден передать требуемую денежную сумму следователю. После получения взятки подозреваемый был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части (собственной безопасности) МВД по Чувашской Республике.