Эксперты: пятница признана самым опасным днем для водителей

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4 октября 2012, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта foxnews.com

Американские эксперты пришли к выводу, что самым опасным днем для вождения автомобиля является последний день рабочей недели. Как сообщила крупная страховая компания, именно по пятницам в США происходит наибольшее количество аварий на дорогах - более 4,5 тысяч.

В пятницу люди думают о предстоящих выходных, строят планы и меньше следят за дорогой. Большинство ДТП происходит в часы пик, а одним из наиболее распространенных типов аварий является столкновение с впереди едущим автомобилем.

В связи с этим специалисты советуют всегда сохранять дистанцию в движении между автомобилями, передает "Маяк". Кроме того, водители никогда не должны пользоваться за рулем мобильными телефонами.