Этой зимой в Петербурге будут работать семь стационарных снегоплавильных пунктов

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4 октября 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gruzovik.ru

Проверяя готовность городских объектов к зиме, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев сегодня познакомился с ходом работ по строительству стационарного снегоплавильного пункта на Петергофском шоссе.

Производительность этого ССП – 7000 кубометров снега в сутки. Строительство и эксплуатация стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) – это новое направление деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В 2012 году будут введены в эксплуатацию 7 стационарных снегоплавильных пунктов общей производительностью 42 тысячи кубометров в сутки: Стационарный снегоплавильный пункт включает в себя дробилки (куда грузовики высыпают снег), подземную снегоплавильную камеру (где, собственно, и происходит процесс растапливания снега), песколовки, а также пульт управления дробилками.

Принцип действия ССП основан на том, что тепло сточных вод (а средняя температура стоков даже зимой – плюс 16 – 18 градусов) позволяет растапливать снег, попадающий в снегоплавильные камеры. Образующаяся талая вода по коллекторам станет поступать на канализационные очистные сооружения, где пройдет полный цикл очистки. Таким образом, будет значительно уменьшено негативное воздействие на окружающую среду. Для растапливания 1 кубометра снега необходимо 5 кубометров сточной воды. Дополнительных энергозатрат при этом не требуется, электроэнергия нужна лишь для обеспечения работы дробилок и насосной станции.

Сам процесс работы стационарного снегоплавильного пункта выглядит так. Грузовик со снегом заезжает на площадку ССП, высыпает снег на специальные дробилки, чтобы размельчить снег. Здесь же, на дробилках, отсеивается крупный мусор. Далее снег поступает собственно в снегоплавильную камеру, где тает под воздействием тепла сточных вод. Образовавшаяся вода проходит через песколовки – в них песок выпадает на дно под действием силы тяжести. Благодаря этому не происходит заиливание канализационных коллекторов, куда затем из снегоплавильной камеры поступают сточные воды.

Десять тонн снега (это содержимое одного КАМАЗа с высокими бортами) перерабатываются в снегоплавильной камере в среднем за 3 минуты. Запуск стационарных снегоплавильных пунктов позволит городу выйти на качественно новый уровень работ по утилизации снега. В 2013 году планируется построить еще восемь стационарных снегоплавильных пунктов.