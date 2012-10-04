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//Общество

Возбуждено дело в отношении руководителя управления Росприроднадзора по ЕАО

4 октября 2012, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный Комитет России в четверг сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Росприроднадзора по Еврейской автономной области Юрия Недорезова, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями.
 
 "Уголовное дело в отношении руководителя управления Росприроднадзора по Еврейской автономной области Юрия Недорезова и начальника отдела геологического контроля, охраны недр и надзора за водными и земельными ресурсами этого же управления Юрия Калашникова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении СК РФ.
 
в сентябре-ноябре 2011 года одно из акционерных обществ незаконно осуществило добычу гравия в объеме более 6,5 тыс. кубических метров. В результате вред, причиненный водному объекту – реке Хинган, составил более 70 млн. рублей. Зная это, подозреваемые произвели расчет вреда исходя из заниженного объема добытого, искусственно снизив его до суммы около 2,5 млн. рублей. В дальнейшем они приобщили этот расчет к материалам дела об административном правонарушении и вынесли постановление о назначении административного наказания, в соответствии с которым акционерное общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), на него наложен штраф в размере 25 тысяч рублей и предложено возместить причиненный ущерб.
 
Следствие полагает, что при совершении противоправных действий подозреваемые руководствовались исключительно корыстным мотивом.
 
Преступление выявлено в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета по Дальневосточному федеральному округу, ФСБ и МВД России по Еврейской автономной области.
ЕП

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