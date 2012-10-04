В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении полковника полиции

//Общество

4 октября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан полковника полиции Гарея Уелданова. Уелданов подозревается следствием в получении взятки.

3 октября Уелданов, как считает следствие, в своем служебном кабинете получил от жителя города Уфы денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за выдачу государственного регистрационного знака с тремя одинаковыми цифрами - 888, сообщает сайт Следственного Комитета России.

После получения денежных средств полковник полиции был задержан с поличным сотрудниками следственных органов и полиции.