Чешская компания начнет в России производство самолетов

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3 октября 2012, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Чешская авиастроительная компания EVektor spol начнет производить на территории России легкий самолет EV-55 Outback, контракт на поставку первых 29 машин уже заключила красноярская авиакомпания «АэроГео».

Для осуществления проекта основана совместная российско-чешская компания «Вектор Эн Джи Рус».

Скорее всего базой производства станет Ульяновская портовая особая экономическая зона, созданная в рамках развития авиационного кластера области.



Минпромторг России рассматривает EVector EV-55, казанский самолет Expedition и канадский DHC-6 Twin Otter в качестве основных самолетов, которые могут получить господдержку в рамках развития местных авиаперевозок в России, сообщает vz.ru.



EV-55 Outback рассчитан на перевозку 9-14 пассажиров или до 1 тыс. 824 кг груза. Самолет предназначен для местных воздушных перевозок (авиации общего назначения) и легко конвертируется в различные версии: спасательное, санитарное, грузовое, пассажирское, патрульное ВС.



EV-55 Outback может использовать неподготовленные взлетно-посадочные полосы, имеет короткие взлет и посадку, способен оперировать в широком диапазоне метеоусловий и может управляться одним пилотом.



