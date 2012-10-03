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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Николай Валуев избран вице-президентом Федерации хоккея с мячом России

3 октября 2012, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта justmedia.ru
фото с сайта justmedia.ru

Бывший чемпион мира по версии ВБА в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев избран вице-президентом ФХМР. Ранее он работал генеральным менеджером сборной России по хоккею с мячом.

Борис Скрынник переизбран президентом Федерации хоккея с мячом России /ФХМР/. Такое решение было принято на отчетно-выборной Конференции ФХМР, состоявшейся в конференц-зале СКК "Крылатское".
Скрынник будет возглавлять российский хоккей с мячом в ближайшие четыре года.

НС

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