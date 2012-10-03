Москва сегодня погрязла в пробках, авариях и грязи

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3 октября 2012, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]

Москва уже с раннего утра замерла сегодня в многокилометровых пробках. И без того сложную ситуацию на дорогах усугубила дождливая погода. Стояли и МКАД, и третье кольцо, и большинство радиальных магистралей.

В основном, из-за аварий, которых сегодня было необычно много. В Жулебине водитель маршрутки проехал на красный свет и въехал в бок автобусу. В результате пострадали восемь пассажиров. У них ушибы и порезы.



Самое масштабное ДТП случилось сегодня в центре, на Крымском мосту. Три люксовые немецкие иномарки не поделили проезжую часть. Mercedes выехал на встречку, ударил в лоб Audi и по касательной задел BMW. Виновника аварии из искореженного авто извлекали спасатели, его машина восстановлению не подлежит.



Многочисленные ремонты и стройки также мешают нормальному передвижению по столице. Например, участок Мичуринского проспекта между Ломоносовским и Университетским проспектами перекрыт. Там прокладывают метро.



Отрезок Калининско-Солнцевской линии будет строиться здесь еще года три. Но проектировщики надеются, что пробки рассосутся гораздо раньше, как только водители привыкнут к новым маршрутам объезда, по прилегающим улицам: Менделеевская через территорию МГУ и улицу Дружбы. Соответствующая информация размещена на сайте ГИБДД с возможными путями объезда — как в область, так и в центр.



До конца недели в городе - непогода. Столичная автоинспекция сегодня обратилась к автомобилистам с просьбой быть аккуратнее. Не готовым к этому — лучше пересесть на общественный транспорт.



