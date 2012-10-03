ЦИК РФ: Геннадий Гудков может вернуться обратно

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3 октября 2012, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lenta.ru

Лишившийся мандата член «Справедливой России» Геннадий Гудков может вновь получить мандат в Госдуме, если будет вакантное место. Об этом заявил сегодня секретарь ЦИК Николай Конкин.

Если у партии появится еще один вакантный мандат, то «Справедливая Россия» вправе предложить место любому члену, включенному в зарегистрированной список. Таким образом, у Гудкова есть шанс вернуться в парламент, если кто-либо из однопартийцев откажется от мандата, либо будет его лишен.

Как ранее сообщали «АН», Центральная избирательная комиссия России передала депутатский мандат эсера Геннадия Гудкова его соратнику по партии Александру Тарнавскому.



