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//Общество

ЦИК РФ: Геннадий Гудков может вернуться обратно

3 октября 2012, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lenta.ru
фото с сайта lenta.ru

Лишившийся мандата член «Справедливой России» Геннадий Гудков может вновь получить мандат в Госдуме, если будет вакантное место. Об этом заявил сегодня секретарь ЦИК Николай Конкин.

  Если у партии появится еще один вакантный мандат, то «Справедливая Россия» вправе предложить место любому члену, включенному в зарегистрированной список. Таким образом, у Гудкова есть шанс вернуться в парламент, если кто-либо из однопартийцев откажется от мандата, либо будет его лишен.

 Как ранее сообщали «АН», Центральная избирательная комиссия России передала депутатский мандат эсера Геннадия Гудкова его соратнику по партии Александру Тарнавскому.

НС

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