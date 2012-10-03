//Общество

3 октября 2012, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Опыт развития инноваций в странах Юго-Восточной Азии может быть полезен для высокотехнологичного сектора российской экономики в целом и ОАО "Роснано" в частности, считает Анатолий Чубайс.

Делегация венчурных инвесторов и глав ассоциаций инвесторов из ряда стран Юго-Восточной Азии в среду в рамках третьего международного форума "Глобальное инновационное партнерство-2012" в офисе ОАО "Роснано" встретилась с руководством и управляющими директорами российской нанотехнологической компании.



По словам председателя правления "Роснано", общение сторон было "крайне интересным и содержательным".

"Неправильно концентрироваться только на одном "западном" направлении (развития инноваций)", - сказал он.

Глава "Роснано" признался, что его поразил тот факт, что в состав китайской ассоциации венчурного капитала, представители которой приехали на форум, входит около пяти тысяч венчурных фондов.



"Цифры совершенно феерические", - сказал Чубайс.

Глава "Роснано" отметил, что намечаются совместные сделки "Роснано" с представителями высокотехнологичного бизнеса Юго-Восточной Азии, сообщает ria.ru.



Организаторами нынешнего форума, который проходит со 2 по 4 октября, стали"Роснано", ОАО "РВК" и фонд "Сколково" в сотрудничестве с Российской ассоциацией прямых инвестиций и венчурного капитала (РАВИ).

В числе участников форума - главы таких фондов и ассоциаций, как China Venture Capital and Private Equity Association, Shenzhen Capital Group Co., Sequoia Capital China, Korean Venture Capital Association.















