Бесплатный интернет появится на всех линиях московского метро

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3 октября 2012, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Бесплатный доступ в интернет с помощью беспроводных технологий появится на всех линиях метро. Уже в этом году будет объявлен конкурс на прокладку линий в тоннелях и оборудование специальными установками вагонов поездов.

«Мы пилотный проект сделали на Кольцевой линии, хотели понять востребованность, все сказали — очень хотим. Связь в пилотном проекте обеспечивали не промышленные роутеры. Поэтому мы эти непромышленные вещи убрали и сделаем конкурс между операторами — они готовы в них участвовать, мы им создадим условия по прокладке кабелей внутри метро, взамен они построят нам в этом году Wi-Fi-антенны», — сказал в среду на встрече с журналистами заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

Пользоваться беспроводным интернетом можно будет только в поездах, на станциях Wi-Fi не будет.

Ликсутов также сообщил, что все пешеходные зоны в Москве будут также оборудованы беспроводным бесплатным выходом в интернет, передает ИТАР-ТАСС.



