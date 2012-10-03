По Бульварному кольцу 6 октября перестанут ходить трамваи

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3 октября 2012, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 6 октября остановят движение трамваев по Бульварному кольцу и нескольким центральным улицам. Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", такие меры будут приняты в связи с капитальным ремонтом путей.

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей закроется движение трамваев №№ 3, 39 на участке "Станция метро "Павелецкая" – Станция метро "Чистые пруды".



Проехать по Бульварному кольцу можно будет на автобусе. В субботу маршрут автобуса № 13 продлят от станции метро "Павелецкая" (кольцевая) до станции метро "Чистые пруды". Трамваи №№ 3, 39 будут следовать от остановки "Зацепская площадь" по трассе трамвая № 38 до станции метро "Пролетарская".

Маршрут трамвая № А отменяется.



