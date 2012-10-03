В Охотском море обнаружена затонувшая платформа «Кольская»

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3 октября 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Охотском море обнаружена затонувшая в декабре прошлого года платформа «Кольская». Об этом сообщили сегодня в компании «Межрегионтрубопроводстрой» (подрядчик поисковых работ).

«Самоподъемная буровая установка «Кольская» найдена 30 сентября на глубине 1055 м. Платформа лежит на дне Охотского моря практически в точке своей гибели, зафиксированной судами, принимавшими участие в операции по спасению экипажа», – пояснили в компании.



Ранее стало известно, что расходы по глубоководному исследованию затонувшей установки готово взять владевшее «Кольской» ОАО «Арктикморнефтегазразведка», сообщает gazeta.ru.



Буровая платформа «Кольская» затонула при буксировке в Охотском море во время шторма 18 декабря 2011 года. На ее борту в это время находились 67 человек. Достать из воды живыми удалось 14 человек. По факту крушения СПБУ «Кольская» Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч 3. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и управления морским транспортом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела продолжается.



