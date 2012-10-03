Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В Охотском море обнаружена затонувшая платформа «Кольская»

3 октября 2012, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Охотском море обнаружена затонувшая в декабре прошлого года платформа «Кольская». Об этом сообщили сегодня  в компании «Межрегионтрубопроводстрой» (подрядчик поисковых работ).

 «Самоподъемная буровая установка «Кольская» найдена 30 сентября на глубине 1055 м. Платформа лежит на дне Охотского моря практически в точке своей гибели, зафиксированной судами, принимавшими участие в операции по спасению экипажа», – пояснили в компании.


Ранее стало известно, что расходы по глубоководному исследованию затонувшей установки готово взять владевшее «Кольской» ОАО «Арктикморнефтегазразведка», сообщает gazeta.ru.


Буровая платформа «Кольская» затонула при буксировке в Охотском море во время шторма 18 декабря 2011 года. На ее борту в это время находились 67 человек. Достать из воды живыми удалось 14 человек. По факту крушения СПБУ «Кольская» Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч 3. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и управления морским транспортом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование дела продолжается.

НС

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…