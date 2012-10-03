Велосипеды предложили ставить на учет в ГАИ

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3 октября 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Татьяна Заболотная предложила ставить на учет в Госавтоинспекцию не только скутеры, но и велосипеды khs. Их нумерация поможет уменьшить нарушения ПДД.

«Нумерация велосипедов, которыми управляют несовершеннолетние до 14 лет и участвуют в дорожном движении, должна быть общепринятой практикой в российских регионах», - сказала она.



Заболотная пояснила, что подростки на велосипедах, выезжающие на проезжую часть, часто нарушают правила дорожного движения, подвергая тем самым опасности не только собственную жизнь, но и жизнь автомобилистов. По номерам велосипедов можно будет «вычислить» нарушителя, специалисты обратятся к родителям подростка и тем самым можно будет повлиять на ситуацию.



По мнению сенатора, регистрация велосипеда подростка должна происходить при его покупке, а ставиться на учет в местном отделении Госавтоинспекции велосипед должен по инициативе родителей. В этой работе могут принимать участие и местные комиссии по делам несовершеннолетних, добавила она, сообщает vz.ru.



