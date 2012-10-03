Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Велосипеды предложили ставить на учет в ГАИ

3 октября 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Татьяна Заболотная предложила ставить на учет в Госавтоинспекцию не только скутеры, но и велосипеды khs. Их нумерация поможет уменьшить нарушения ПДД.

 «Нумерация велосипедов, которыми управляют несовершеннолетние до 14 лет и участвуют в дорожном движении, должна быть общепринятой практикой в российских регионах», - сказала она.


Заболотная пояснила, что подростки на велосипедах, выезжающие на проезжую часть, часто нарушают правила дорожного движения, подвергая тем самым опасности не только собственную жизнь, но и жизнь автомобилистов. По номерам велосипедов можно будет «вычислить» нарушителя, специалисты обратятся к родителям подростка и тем самым можно будет повлиять на ситуацию.


По мнению сенатора, регистрация велосипеда подростка должна происходить при его покупке, а ставиться на учет в местном отделении Госавтоинспекции велосипед должен по инициативе родителей. В этой работе могут принимать участие и местные комиссии по делам несовершеннолетних, добавила она, сообщает vz.ru.

НС

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…