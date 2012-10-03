В Москве в жилых домах алкоголь продавать не запрещено

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3 октября 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы приняли решение отказаться от запрета на продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщил сегодня глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

От этой идеи отказались, поскольку это коснется около 2 тыс. объектов, которые потеряют лицензию.

Напомним, ранее Департамент торговли и услуг столицы подготовил законопроект, запрещающий продажу крепкого алкоголя и пива в магазинах, находящихся в жилых домах и пристройках и площадью менее 200 кв. м. Как предполагалось, запрет должен вступить в силу с 1 сентября 2014г.



