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//Общество

В Москве в жилых домах алкоголь продавать не запрещено

3 октября 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы приняли решение отказаться от запрета на продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщил сегодня глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

 От этой идеи отказались, поскольку это коснется около 2 тыс. объектов, которые потеряют лицензию.
Напомним, ранее Департамент торговли и услуг столицы подготовил законопроект, запрещающий продажу крепкого алкоголя и пива в магазинах, находящихся в жилых домах и пристройках и площадью менее 200 кв. м. Как предполагалось, запрет должен вступить в силу с 1 сентября 2014г.

НС

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