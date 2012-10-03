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МТС и Билайн за сговор при продаже iPhone ждет штраф не менее 10 миллионов
3 октября 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать сотовых операторов МТС и "Вымпелком" по делу о ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone на сумму более 10 миллионов рублей.
В конце апреля текущего года ФАС признала сотовых операторов виновными в ценовом сговоре при продаже в России смартфонов iPhonе.
Окончательное решение пока не принято, однако, примерная сумма штрафа известна: от 10 до 17 миллионов рублей.
ФАС в октябре 2011 года возбудила дело против МТС и "Вымпелкома" по факту согласованных действий при продаже смартфонов Apple. Ведомство установило, что эти две компании импортируют смартфоны iPhone 4 16 Gb Black и iPhone 4 32 Gb Black на территорию РФ, не меняя отпускные оптовые цены на смартфоны с сентября 2010 года.
По утверждению ФАС, компания Apple не давала покупателям смартфонов рекомендаций в отношении цен на аппараты в России и не контролировала ценовую политику "Вымпелкома" и МТС, тем не менее цены на эти мобильные телефоны в большинстве российских точек продаж были идентичными. Такая ситуация сложилась из-за того, что импортеры договорились об отказе от конкурентной борьбы и согласовали общие условия продаж.
Операторы сговор отрицали, указывая, что цены на смартфоны устанавливаются исходя из рыночной конъюнктуры.